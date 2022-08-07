«Это так трогательно»: Лобода призналась, где хотела бы встретить старость

Светлана Лобода уехала из России несколько месяцев назад. После высказываний о происходящих в мире событиях стало известно, что теперь вернуться в страну она не сможет в течение ближайших 50 лет.
Недавно Лобода перебралась в Латвию. Певица купила особняк в Юрмале, а накануне призналась, что хотела бы в этой стране встретить старость.
«Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно. Так за ручки держатся. Что хочется старость встретить здесь», - заявила Лобода в эфире латышского радио.
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Напомним, ранее стало известно, что Светлана устроила старшую дочь Еву в элитную международную школу Exupery в Риге. Экзюпери – самая дорогая школа Латвии. За год обучения в ней Лобода заплатит 15 тысяч евро (около миллиона рублей).