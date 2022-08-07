«Это так трогательно»: Лобода призналась, где хотела бы встретить старость

Светлана Лобода уехала из России несколько месяцев назад. После высказываний о происходящих в мире событиях стало известно, что теперь вернуться в страну она не сможет в течение ближайших 50 лет.

Недавно Лобода перебралась в Латвию. Певица купила особняк в Юрмале, а накануне призналась, что хотела бы в этой стране встретить старость.