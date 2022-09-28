«Это так глупо»: Миро высмеяла сплетни о разводе Малахова

Недавно в Сети появились слухи, якобы Андрей Малахов находится на грани развода с женой Натальей Шкулевой. Любопытные поклонники обратили внимание на то, что телеведущий давно не выкладывал совместные снимки с супругой.

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