«Это так глупо»: Миро высмеяла сплетни о разводе Малахова

Недавно в Сети появились слухи, якобы Андрей Малахов находится на грани развода с женой Натальей Шкулевой. Любопытные поклонники обратили внимание на то, что телеведущий давно не выкладывал совместные снимки с супругой.
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Лену Миро насмешили домыслы публики.
«Интересный феномен соцсетей все-таки. Нет давно фотографий вместе — значит, развелись! Или, как минимум, все очень там трудно в браке», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Миро не стала высмеивать Малахова из-за того, что ему пришлось опровергнуть сплетни. Однако и не поддержала реакцию телеведущего.
«Деваться некуда, нужно комментировать, давать свежие фотографии. Чтобы доказать, что внутри семьи все по-прежнему. Это так глупо и смешно», — отметила Лена.