«Это совсем не мое»: Максим Фадеев вспомнил, как не хотел в школу

При этом до третьего класса, как вспомнил Фадеев, он был примерным учеником. Очень редко получал двойки. Продюсер пожелал успехов всем российским детям, а также пожелал удачи учителям.

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Напомним, что Максим Фадеев учился в Кургане. Он один из самых популярных продюсеров в стране.