«Это сложный процесс»: Панайотов объяснил, почему Пугачеву некем заменить на сцене

Певец Александр Панайотов принял участие в фестивале «Таврида», проходившем в Крыму в середине августа. Музыкант встречался с участниками, отвечал на вопросы и размышлял о состоянии российского шоу-бизнеса и его потенциале.

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Высказался Панайотов и о достойной смене на сцене. Преемственность талантов, которая сегодня волнует многих, под угрозой, поскольку индустрия поставлена на поток, и, по мнению артиста, таких величин уровня Аллы Пугачевой, уже не будет.