«Это сложный процесс»: Панайотов объяснил, почему Пугачеву некем заменить на сцене

Певец Александр Панайотов принял участие в фестивале «Таврида», проходившем в Крыму в середине августа. Музыкант встречался с участниками, отвечал на вопросы и размышлял о состоянии российского шоу-бизнеса и его потенциале.
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Высказался Панайотов и о достойной смене на сцене. Преемственность талантов, которая сегодня волнует многих, под угрозой, поскольку индустрия поставлена на поток, и, по мнению артиста, таких величин уровня Аллы Пугачевой, уже не будет.
«Нет качественных песен, нет продюсеров, которые были бы заинтересованы в развитии артиста. Все заточены на быстрый заработок денег, а заниматься артистом - это совсем другое, это сложный процесс», - передает слова певца «Комсомольская правда».