Это шоу: свадьбу Дженнифер Лопес разоблачила Лена Миро

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек опять сыграли свадьбу после бракосочетания «скорую руку» в Лас-Вегасе.

Теперь пара провела церемонию по всем стандартам со всеми официальными тонкостями в доме жениха в Джорджии. Невеста на сей раз облачилась не в старое платье со съемок, а в кутюрное марки Ralph Lauren.

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И пока публика вздыхает от восхищения, глядя на свадебные фото, блогер Лена Миро подозревает, что Дженнифер Лопес – отличная пиарщица самой себя. И эта церемония – в том числе отличный способ напомнить о себе народу.

«Деятельный ум, высокий профессионализм в организации всяких шоу позволят Дженнифер еще много раз напомнить всем о своем новом статусе. Возможно будет клип. (…) Будут и интервью в околосветских изданиях. (…) Возможен и аукцион - ради благотворительности. На нем продадут белое платье Лопес, которое она сама и выкупит в последний момент не в силах расстаться с ним. Подозреваю, что готовится и голливудский сценарий большого кино о девочке, которая, как Мария Лопес, прошла всю жизнь, храня любовь в сердце к Виктору Карено, и, в конце концов, все-таки вышла замуж за Аффлека», - наванговала Миро в своем ЖЖ.