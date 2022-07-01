«Это шоу и зрелище»: Михалков высказался о российском кино и Голливуде

Режиссер считает, что хороших картин за океаном снимают не так много.
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

За плечами Никиты Михалкова ряд картин, удостоенных наград и высокой похвалы зрителей. При этом мэтр российской режиссуры считает, что подражать Голливуду у отечественного кино не получается.

«Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое», — цитирует режиссер РИА Новости.

По мнению Михалкова, в Голливуде убедили зрителей в том, что именно они делают лучшее кино. Хотя, по мнению Никиты Сергеевича, хороших фильмов там можно пересчитать по пальцам.

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла», — подчеркнул Михалков.

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