«Это шоу и зрелище»: Михалков высказался о российском кино и Голливуде

За плечами Никиты Михалкова ряд картин, удостоенных наград и высокой похвалы зрителей. При этом мэтр российской режиссуры считает, что подражать Голливуду у отечественного кино не получается.
«Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое», — цитирует режиссер РИА Новости.
По мнению Михалкова, в Голливуде убедили зрителей в том, что именно они делают лучшее кино. Хотя, по мнению Никиты Сергеевича, хороших фильмов там можно пересчитать по пальцам.
«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла», — подчеркнул Михалков.
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