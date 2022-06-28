«Это семья»: Светлана Бондарчук впервые призналась, кто воспитывает ее особенную дочь

Светлана Бондарчук разоткровенничалась о своей особенной дочери от режиссера Федора Бондарчука, Варваре. Это второй ребенок в знаменитой семье, и когда она родилась, жизнь родителей кардинально изменилась.

«Никто не уходил, просто на какой-то большой отрезок жизни я была в это больше погружена, значительно», — рассказала Бондарчук в интервью Надежде Стрелец.

Бондарчуки сделали все, чтобы Варвара получала необходимый уход и реабилитацию. Для этого они наняли няню, которая осталась рядом на всю жизнь.

«Нам в жизни безумно повезло. Когда искали для Вари няню, мы нашли человека, не няню, а назовем ее мама, бабушка, ангел-хранитель. Это удивительный человек. Помню, когда пошла искать няню, Варечке был годик, пришла в агентство, и это был единственный человек, с которым я встретилась. Больше никого не видела. И по сей день она с Варей. Это человек, который не няня, это 100-процентная семья», — призналась светская львица.

Бондарчук понимает, что не у всех матерей с детьми, имеющими диагноз «ДЦП», есть возможность нанимать няню, они все делают сами. И рассказала, что ее бывший муж основал фонд помощи таким семьям, и надеется, что кому-то он все-таки помог.