«Это с ней муж был таким, а с Брутян он будет другим»: о судьбе Муцениеце после свадьбы Прилучного — Миро

Павел Прилучный 25 августа сыграл свадьбу с Зепюр Брутян, после чего его бывшая жена Агата Муцениеце написала загадочный пост, в котором многие подписчики разглядели намеки на новые отношения артиста, предсказав беду.

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«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — сказала Муцениеце.

Лена Миро считает, что этим постом Агата Муцениеце унизила себя.

«На мой взгляд, пытаясь уколоть Брутян, Агата вывалила всем свои проблемы. Это с ней муж был таким, а с Брутян он все равно будет другим», — написала в ЖЖ Миро.