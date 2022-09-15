«Это рекламные экраны»: Соседов объяснил матерные послания для Пугачевой на Останкино

Алла Пугачева продолжает получать матерные послания на телецентре Останкино. Сначала это была фраза «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех з…», а после возвращения Примадонны одним августовским вечером люди заметили вопрос к Примадонне «Алла, где мужа п…?». В Сети по сей день гадают, кто и зачем оставляет подобные послания.
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Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил появление таинственных посланий. По его мнению, их происхождение очевидно.
«Надписи на телецентре – это явные фейки. На телецентре не может быть никаких матерных надписей, поскольку это рекламные экраны. Понятно, что это на компьютере сварганено. Какие-то идиоты развлекаются, а кто-то ведется на это», - объяснил критик сайту Prozvezd.