«Это путь в психдом»: Волочкова объяснила, почему не хочет бросать пить

Волочкова дала понять, что обожает весело проводить время, поэтому в ближайшем будущем не собирается воплощать свое решение в жизнь.

«Если не кальян и не просекко, то это путь в психдом просто напрямую», — со смехом заявила артистка.

Напомним, Волочкова с юмором относится к критике в свой адрес. Хейтерам звезда кратко отвечает, что проще «чесать злыми языками, чем ногами».