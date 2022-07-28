«Это путь в психдом»: Волочкова объяснила, почему не хочет бросать пить

Анастасия Волочкова подшутила над хейтерами, которые частенько упрекают ее в злоупотреблении алкоголем.
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Экс-прима Большого театра сначала сделала громкое заявление о том, что решила «полностью отказаться от алкоголя», а затем остроумно пояснила его.
«Но это я только решение приняла! Вы знаете, мне очень нравится мое решение, поэтому у меня в бокале дорогое просекко со свежей клубникой», — высказалась балерина в соцсети.
Волочкова дала понять, что обожает весело проводить время, поэтому в ближайшем будущем не собирается воплощать свое решение в жизнь.
«Если не кальян и не просекко, то это путь в психдом просто напрямую», — со смехом заявила артистка.
Напомним, Волочкова с юмором относится к критике в свой адрес. Хейтерам звезда кратко отвечает, что проще «чесать злыми языками, чем ногами».