«Это просто топчик»: Юлия Салибекова из «Дома-2» с размахом отметила день рождения среднего сына Эльдара

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растит троих сыновей.

Звездная мама старается делать все, чтобы ее мальчики не чувствовали себя ущемленными хоть в чем-то. Юлия Салибекова балует сыновей, возит их отдыхать и устраивает роскошные праздники.

На днях среднему сыну Юлии Салибековой Эльдару исполнилось восемь лет. В честь дня рождения малыша Салибекова закатила шумную вечеринку с большим количеством гостей, аниматорами и разнообразными развлечениями для детворы.