«Это просто топчик»: Юлия Салибекова из «Дома-2» с размахом отметила день рождения среднего сына Эльдара

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растит троих сыновей.
Звездная мама старается делать все, чтобы ее мальчики не чувствовали себя ущемленными хоть в чем-то. Юлия Салибекова балует сыновей, возит их отдыхать и устраивает роскошные праздники.
На днях среднему сыну Юлии Салибековой Эльдару исполнилось восемь лет. В честь дня рождения малыша Салибекова закатила шумную вечеринку с большим количеством гостей, аниматорами и разнообразными развлечениями для детворы.
Кульминацией праздника, конечно же, стал торт. Огромный, эффектный внешне и очень вкусный.
«Как всегда, торт покорил всех гостей! Ну, а какой же он вкусный! Начинка #красныйбархат — это просто топчик среди гостей! С днем рождения, мой Эльдарчик», — написала в микроблоге Юлия Салибекова.
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Напомним, Юлия и Тигран Салибековы развелись после десяти лет брака. Тигран после развода отправился на «Дом-2», а Юлия одна растит троих сыновей и пытается отстоять квартиру, из-за которой Тигран подал на нее в суд.