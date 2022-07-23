«Это просто неуважение»: после заявления Якубовича в Госдуме захотели убрать «Поле чудес» из эфира

Бессменный ведущий ток-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович сделал заявление, которое расценили в Госдуме как сигнал к закрытию его программы. Телеведущий раскритиковал решение руководства телеканала убрать из эфиров юмористический проект «Вечерний Ургант» и подобный развлекательный контент после февраля этого года. По мнению Леонида Аркадьевича, сейчас, наоборот, людям не хватает зрелищ.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В ответ на заявление депутат комитета по культуре Сергей Соловьев разнес в пух и прах сказанное Якубовичем. По мнению политика, такие заявления сейчас недопустимы. И захотел убрать из эфира «Поле чудес».