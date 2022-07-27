«Это просто дурость»: на что Юрий Шатунов потратил миллион евро

Музыкант Юрий Шатунов в интервью телекомпании ТВК в 2013 году рассказывал, как потратил миллион евро на клип «А лето цвета неба».
«Вы сняли клип. Потратили на него миллион евро. Это стоило того?» — спросили музыканта.
«Я думаю, что да. Раз живем. Можно же как-то оторваться. Взрослеем, дурнеем. Хочется чего-то, чего не делали раньше. Это просто дурость», — отмечал музыкант.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.