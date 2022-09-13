«Это продюсер, который сделал состояние на России»: Шахназаров — о Роднянском

По словам журналиста, режиссер пытался сделать из россиян людей.
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно отозвался о режиссере Александре Роднянском.

«Это продюсер, который сделал состояние на России. Всех уверяет, что сделал состояние в Штатах. Он же снял «Крестный отец», «Спасти рядового Райана». Это все он же сделал. Он пытался сделать из нас людей».

По словам Шахназарова, Роднянский деньги делал исключительно в России. «Из ваших уст все звучит неубедительно», — заявил Шахназаров, обращаясь к режиссеру.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Александр Роднянский — продюсер и медиа-менеджер, основатель телеканала «1+1». Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  