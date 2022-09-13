«Это продюсер, который сделал состояние на России»: Шахназаров — о Роднянском

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно отозвался о режиссере Александре Роднянском.
«Это продюсер, который сделал состояние на России. Всех уверяет, что сделал состояние в Штатах. Он же снял «Крестный отец», «Спасти рядового Райана». Это все он же сделал. Он пытался сделать из нас людей».
По словам Шахназарова, Роднянский деньги делал исключительно в России. «Из ваших уст все звучит неубедительно», — заявил Шахназаров, обращаясь к режиссеру.
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Александр Роднянский — продюсер и медиа-менеджер, основатель телеканала «1+1». Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар».