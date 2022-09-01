«Это проблема масштаба мышления»: Михалков указал на главную ошибку Горбачева

При этом Михалков сравнил правление Горбачева с вождением автомобиля. По его словам, на «жигулях» можно без проблем повернуть, а если едешь на грузовике с шестью прицепами, то нужно закладывать масштабы, чтобы не сбить людей на остановке. «Это проблема масштаба мышления», — добавил Михалков в интервью «Известиям».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последнее время он очень сильно болел.