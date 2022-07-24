«Это правда»: Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с женой-моделью Аленой Гавриловой

Расставание известного исполнителя и успешного бизнесмена Эмина Агаларова с женой, красавицей-моделью Аленой Гавриловой два года назад обсуждали все.
Но потом страсти поутихли. О том, что сейчас происходит в его жизни, 42-летний Эмин Агаларов рассказывать не любит.
Он довольно лаконично прокомментировал свое воссоединение с Аленой Гавриловой в беседе с Надеждой Стрелец.
«Ваше расставание два года назад обсуждали все. Это была драматичная история. Но сейчас говорят о том, что вы снова вместе», - начала разговор на личную тему Надежда Стрелец.
«Это вопрос? – поинтересовался Эмин Агаларов. - Это правда. Мы снова вместе. Уже больше года. Мы не держали это в тайне. Нас просто никто особо об этом не спрашивал».
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Напомним, модель Алена Гаврилова - вторая жена Эмина Агаларова. У пары есть дочка Афина, ей три с половиной года.
По материалам интервью на канале Надежды Стрелец на YouTube.com.