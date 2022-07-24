«Это правда»: Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с женой-моделью Аленой Гавриловой

Расставание известного исполнителя и успешного бизнесмена Эмина Агаларова с женой, красавицей-моделью Аленой Гавриловой два года назад обсуждали все.

Но потом страсти поутихли. О том, что сейчас происходит в его жизни, 42-летний Эмин Агаларов рассказывать не любит.

Он довольно лаконично прокомментировал свое воссоединение с Аленой Гавриловой в беседе с Надеждой Стрелец.