«Это позор и мерзость»: дочь Марка Захарова расплакалась на суде против «Ленкома»

1 июля в Тверском суде рассмотрели иск актрисы «Ленкома» Александры Захаровой к театру.

Дочь легендарного режиссера Марка Захарова хочет доказать, что авторские права на спектакли ее отца принадлежат ей как единственной наследнице, а не «Ленкому».

«Нынешний «Ленком», который судится с дочерью великого Захарова, — это позор и мерзость», — заявил на заседании близкий друг актрисы Андрей Караулов.

Он заметил в своей речи, что Захаровой исполнилось 60 лет, а на слушания не пришел никто из артистов театра, даже Дмитрий Певцов. Караулов считает, что ее коллеги боятся потерять свои рабочие места. Слушая это, Александра Захарова разрыдалась.

В настоящее время, сообщает КП, процесс отложен на 19 августа.

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