«Это подпольный псевдоним?»: Шахназаров высмеял новую фамилию сбежавшей актрисы Ауг

Актриса Юлия Ауг не раз успела оскандалиться, оскорбляя страну. Недавно она поставила в Эстонии антироссийский спектакль, чем снова подтвердила, что ненавидит родину. Жизнь за границей звезда решила начать с чистого листа, сменив фамилию на Клеттенберг. Чем ввела многих в недоумение.

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Журналист Михаил Шахназаров не понимает, почему Ауг отказалась от фамилии, с которой прославилась в российском шоу-бизнесе. И попытался узнать у подписчиков в Сети.

«А чего Ауг фамилию сменила? Название винтовки Штайер АУГ актрису скомпрометировало или Клеттенберг - это подпольный псевдоним?» - посмеялся журналист.

Подписчики в комментариях начали предполагать, что на каждую страну у актрисы теперь будет по фамилии. И надеются, что в Россию она уже не вернется.