«Это перебор, товарищи»: Кучера согласился с Байденом, что приговор Грайнер неприемлем

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» заявил, что не поддерживает решение назначить строгое наказание американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Президент США Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер «неприемлемым». И это первый раз, когда я с ним согласен. Девять лет за гашишное масло в объеме «для себя», это перебор, товарищи».
Напомним, что баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была задержана в феврале в Домодедово. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств, а после заключили под стражу.
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На днях Грайнер приговорили к девяти годам колонии. Скорее всего, в ближайшее время она покинет тюрьму. Американские власти хотят обменять спортсменку.