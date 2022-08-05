«Это перебор, товарищи»: Кучера согласился с Байденом, что приговор Грайнер неприемлем

Напомним, что баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была задержана в феврале в Домодедово. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств, а после заключили под стражу.

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На днях Грайнер приговорили к девяти годам колонии. Скорее всего, в ближайшее время она покинет тюрьму. Американские власти хотят обменять спортсменку.