«Это парадная и на каждый день»: Ксения Бородина купила дочкам школьную форму, озвучив цену

Ксения Бородина является известной телеведущей. Многие поклонники уже 18 лет смотрят шоу «Дом-2», которое она ведет. Примечательно, что она также ведет другие проекты.

А вот в качестве гостьи Ксения редко появлялась на передачах, но после развода с Курбаном Омаровым, она даже блистает на красных дорожках.