«Это парадная и на каждый день»: Ксения Бородина купила дочкам школьную форму, озвучив цену

Телеведущая раздосадована тем, что 1 сентября в Москве похолодает. Она задумалась над покупкой пуховиков для дочек.
Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина является известной телеведущей. Многие поклонники уже 18 лет смотрят шоу «Дом-2», которое она ведет. Примечательно, что она также ведет другие проекты.

А вот в качестве гостьи Ксения редко появлялась на передачах, но после развода с Курбаном Омаровым, она даже блистает на красных дорожках. 

Этим летом  Бородина свозила дочек в Турцию дважды. Так как она хорошо зарабатывает, то решила не упускать возможность и побаловать себя и наследниц. Телеведущая посещала рестораны и ездила за покупками. А недавно она вернулась в Москву и несколько дней посвятила развлечениям: веселилась с подругами, участвовала в фотосессии и даже посетила концерт Леонида Агутина. 

А вот 29 августа Ксения устроила шопинг. Она засняла, как дочки Маруся и Теона идут с ней в бутик за школьной формой. Наследницы телеведущей учатся в престижной гимназии, поэтому должны выглядеть соответствующе. Бородина с сожалением сообщила наследницам, что 1 сентября похолодает, поэтому им точно понадобятся куртки. 

«Приехали за формой! Наш любимый день в году, когда закончились каникулы. И особенно, когда 1 сентября будет 17 градусов, а утром 10 градусов. Сейчас еще и куртки нужно будет покупать! Пуховичок!» — сказала звезда. 

«А я уже купила фиолетовую куртку», — похвасталась Теона.

После шопинга Ксения решила сообщить, сколько потратила на форму. Как оказалось, многие ее подписчики потратили столько же, а то и больше. 

«Сколько у вас выходит на форму? У меня 2 деток и получается 54 тысячи. Это парадная и на каждый день», — поделилась звезда.

Подписчики признались, что в среднем на форму ребенка тратят около 24 тысяч рублей. После этого телеведущая резюмировала, что другие мамы с ней находятся примерно в одинаковых тратах перед началом учебного года.

Фото: соцсети Ксении Бородиной

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