«Это парадная и на каждый день»: Ксения Бородина купила дочкам школьную форму, озвучив цену

Ксения Бородина является известной телеведущей. Многие поклонники уже 18 лет смотрят шоу «Дом-2», которое она ведет. Примечательно, что она также ведет другие проекты.
А вот в качестве гостьи Ксения редко появлялась на передачах, но после развода с Курбаном Омаровым, она даже блистает на красных дорожках.
Этим летом Бородина свозила дочек в Турцию дважды. Так как она хорошо зарабатывает, то решила не упускать возможность и побаловать себя и наследниц. Телеведущая посещала рестораны и ездила за покупками. А недавно она вернулась в Москву и несколько дней посвятила развлечениям: веселилась с подругами, участвовала в фотосессии и даже посетила концерт Леонида Агутина.
А вот 29 августа Ксения устроила шопинг. Она засняла, как дочки Маруся и Теона идут с ней в бутик за школьной формой. Наследницы телеведущей учатся в престижной гимназии, поэтому должны выглядеть соответствующе. Бородина с сожалением сообщила наследницам, что 1 сентября похолодает, поэтому им точно понадобятся куртки.
«Приехали за формой! Наш любимый день в году, когда закончились каникулы. И особенно, когда 1 сентября будет 17 градусов, а утром 10 градусов. Сейчас еще и куртки нужно будет покупать! Пуховичок!» — сказала звезда.
«А я уже купила фиолетовую куртку», — похвасталась Теона.
После шопинга Ксения решила сообщить, сколько потратила на форму. Как оказалось, многие ее подписчики потратили столько же, а то и больше.
«Сколько у вас выходит на форму? У меня 2 деток и получается 54 тысячи. Это парадная и на каждый день», — поделилась звезда.
Подписчики признались, что в среднем на форму ребенка тратят около 24 тысяч рублей. После этого телеведущая резюмировала, что другие мамы с ней находятся примерно в одинаковых тратах перед началом учебного года.
Фото: соцсети Ксении Бородиной