«Это ответственность человека»: Пригожин оправдал Шнурова, на концерте которого умерла поклонница

Еще не утихли разговоры после смерти поклонника на концерте Михаила Шуфутинского 3 сентября, и вот опять новость из той же трагической серии. На сей раз беда случилась на выступлении Сергея Шнурова.

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Один из поклонников упал на бетонный пол с высокой трибуны и с тяжелыми травмами доставлен в больницу. И вторая зрительница пережила предположительно сердечный приступ и умерла на этом же шоу и на той же трибуне по удивительному стечению обстоятельств.

Хейтеры тут же стали гнобить за это Сергея Шнурова, однако продюсер Иосиф Пригожин не видит в этом вины лидера «Ленинграда».

«Он не виноват, что кто-то упал, я хотел бы быть на месте справедливости. Организаторы несут ответственность за то, что происходит на концертах, но если артист агитирует за нарушение технических правил — виноват артист. Если зритель сам берет на себя ответственность, прыгает, падает куда-то с крыши головой — это ответственность человека, который это делает», — заявил Пригожин Telegram-каналу «Звездач».