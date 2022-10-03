Это ошибка: сын известного телеведущего получил повестку из военкомата

Сын известного телеведущего Артура Цветкова получил повестку в армию. Однако под параметры, объявленные властями, молодой человек не подходит.

«Глеб студент, ему надо было принести документы подтверждающие, что он получает образование. Мы сходили с ним в военкомат, все сделали», — заявил Цветков шоу «ты не поверишь!».

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По словам Цветкова, мальчик до восьмого класса учился в частных гимназиях, где в классах было всего по 4 человека. Однако Артур решил воспитать в нем боевой дух и отдал в кадетское училище.

Затем Глеб сдавал экзамены за 10–11 класс и самостоятельно поступил на бюджет.