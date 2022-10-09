Это она: Иглесиас после скандала с женой предъявил красавицу-брюнетку

Еще не улеглись страсти после скандала с Энрике Иглесиасом и его поцелуем, как он выкинул новый финт.

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Напомним, ранее артист слишком пылко облобызал поклонницу, взлетевшую к нему на сцену во время концерта. Говорят, что его возлюбленная и мать его троих детей Анна Курникова устроила потом дома серьезные разборки.

Теперь же Энрике Иглесиас подогрел новые слухи об измене, выставив в свои соцсети видеокадры из клипа на песню Tonight, которая была очень популярна некоторое время назад.

В ролике появляется красавица-брюнетка и комментарии под постом явно опять не понравятся Курниковой. Фолловеры пишут, что с моделью Энрике был бы хорошей парой. Мало того, народ выражает уверенность, что они уже неплохо проводят время.