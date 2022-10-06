«Это очень красиво»: Агата Муцениеце щегольнула в силуэтном платье миди из шелка и нюдовых лодочках

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Зрители следят за ее творчество после того, как актриса снялась в шоу «Закрытая школа». Примечательно, что она была в браке с Павлом Прилучным. В 2020 году они расстались, что стало для многих удивлением. Звезда стала жить отдельно с двумя детьми.