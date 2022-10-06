«Это очень красиво»: Агата Муцениеце щегольнула в силуэтном платье миди из шелка и нюдовых лодочках

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Зрители следят за ее творчество после того, как актриса снялась в шоу «Закрытая школа». Примечательно, что она была в браке с Павлом Прилучным. В 2020 году они расстались, что стало для многих удивлением. Звезда стала жить отдельно с двумя детьми.
Недавно Прилучный снова сыграл свадьбу. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Он поддерживает связь с сыном и дочкой. Муцениеце в свою очередь сосредоточилась на карьере. Поклонники заметили, что после развода она похорошела. На днях артистка устроила себе шопинг.
На этот раз Агата отправилась в салон красоты. Она решила принарядиться для выхода в свет. Актриса покрасовалась в шелковом платье миди с тонким поясом и романтичным узором. Силуэтный наряд подчеркнул ее изящные формы. Она дополнила лук нюдовыми лодочками. Муцениеце сделала акцент на тонких щиколотках.
«Мне кажется, это очень красиво! Да?» – отметила звезда.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты подозревают, что Агата собралась на свидание.
«Ну просто красотка», «Вам все идет», «Это ваш образ! На свидание?», «Фигурка красивая», «Платье просто бесподобное», «Ваш стиль восхищает», «Вы так постройнели! А для ого нарядились?», — стали писать подписчики.