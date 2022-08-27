«Это очень глубоко личное»: Самойлова вспомнила об изменах Джигана

Оксану Самойлову часто спрашивают, простила ли она Джигана за измены. Модель долгое время отмалчивалась, но в итоге решила ответить.
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«Это такое очень глубоко личное. Я до сих пор не хочу это обсуждать на всеобщее обозрение. Скажу так: я абсолютно не сожалею о принятом решении. А дальше будь что будет», — поделилась Самойлова.
Фото: соцсети
Напомним, Оксана и Джиган счастливы в браке около 10 лет. Два года назад пара была на грани разрыва. Тогда рэпер ушел в загул и оказался в рехабе, а его супруга призналась, что много лет терпела обманы и слухи об изменах.