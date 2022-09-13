«Это нонсенс и абсурд»: Ирина Купченко – об отмене русской культуры на Западе

Как отметил Купченко, русские названия стали уже возвращать в репертуар ведущих мировых театров. К примеру, так случилось в итальянском «Ла Скала», сообщает «АиФ».

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Напомним, что Ирина Купченко – вдова актера Василия Ланового. Она советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола. Ведущая актриса Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.