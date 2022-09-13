«Это нонсенс и абсурд»: Ирина Купченко – об отмене русской культуры на Западе

Актриса Ирина Купченко заявила, что наши артисты просто смеются над отменой русской культуры на Западе.
«Мы, русские артисты, просто смеемся над тем, что кто-то пробует на Западе ввести запрет русской культуры. Потому что это невозможно. Это нонсенс и абсурд. Какие угодно можно вводить санкции против России, но отменить русскую культуру нереально».
Как отметил Купченко, русские названия стали уже возвращать в репертуар ведущих мировых театров. К примеру, так случилось в итальянском «Ла Скала», сообщает «АиФ».
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Напомним, что Ирина Купченко – вдова актера Василия Ланового. Она советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола. Ведущая актриса Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.