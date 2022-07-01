«Это неправда во всем»: Садальский прокомментировал слова Ахеджаковой о Гармаше

Стас Садальский отреагировал на слова Лии Ахеджаковой про возвращение Сергея Гармаша в театр «Современник».

Напомним, департамент культуры Москвы на днях расторг трудовые отношения с худруками трех столичных театров, среди которых оказался Виктор Рыжаков из «Современника». Вместо него решено было назначить Сергея Гармаша.

По словам Стаса Садальского, Лия Ахеджакова высказалась от лица старой гвардии театра, что все артисты из-за этих новостей в панике, и посоветовала ему вместо «Современника» отправиться в Херсон восстанавливать театр там.

«А мы в ужасе от Ахеджаковой», — сказали мне сразу несколько артистов. — «Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это неправда во всем. И часть труппы желала бы как раз возвращение Сергея». Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый мой «Современник» офигительного Сергея Гармаша», — написал Стас Садальский про высказывание артистки в своем Telegram-канале.

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