«Это немыслимый обман»: Жигалова рассказала, от кого на самом деле Лобода родила дочь

По словам Жигаловой, окружение Лободы ее уверяло, что у нее действительно роман с Линдеманном. «Выясняется, что Света родила от бизнесмена, который был женат. Он обещал на ней жениться. Но все пошло не так. Мужике слился. Тогда в голове ее пиарщиков и родился план. Они с Линдеманном на фестивале были как раз вместе. Пиарщики стали всех уверять, что это ребенок от Линдеманна. Уже тогда у меня возникли сомнения. Я дружила с ее директорами. А на днях мне рассказали, что это была хитрая схема. Это был контракт. Линдеманн молча соглашался. Лицо ребенка Лобода не показывает. Она воспитывает ребенка с именем Тильда. Но это немыслимый обман. Это разводка и спланированная акция. Света начала карьеру в России с огромного вранья. Я не буду разглашать имя отца ребенка Лободы», – заявила Жигалова.

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Напомним, что сейчас Светлана Лобода счастлива в отношениях с известным бизнесменом. Она занимается гуманитарной помощью и живет в Европе.

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