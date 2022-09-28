«Это нечестно»: Билан отказался отменять концерты из-за частичной мобилизации

Певец сделал заявление.
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Дима Билан. Фото: Global Look Press

После объявления о частичной мобилизации в стране некоторые артисты решили отменить свои концерты. Другие же выразили желание продолжить туры, чтобы поддержать поклонников в сложное время.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Дима Билан оказался в числе тех, кто не стал отказываться от выступлений.

«Переключать регистры настроения необходимо, и задача артиста — быть невозмутимым в любых ситуациях. Это входит в обязанности профессии. Я не буду отменять концерты, ибо это нечестно. Я здесь, где меня ждут», — написал певец в соцсети.

Билан поблагодарил своих поклонников за то, что они стараются держать себя в руках в нынешнее сложное время. Также музыкант отметил, что отправит часть прибыли с выступлений детским домам, школам и нуждающимся людям.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  