«Это нечестно»: Билан отказался отменять концерты из-за частичной мобилизации

После объявления о частичной мобилизации в стране некоторые артисты решили отменить свои концерты. Другие же выразили желание продолжить туры, чтобы поддержать поклонников в сложное время.
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Дима Билан оказался в числе тех, кто не стал отказываться от выступлений.
«Переключать регистры настроения необходимо, и задача артиста — быть невозмутимым в любых ситуациях. Это входит в обязанности профессии. Я не буду отменять концерты, ибо это нечестно. Я здесь, где меня ждут», — написал певец в соцсети.
Билан поблагодарил своих поклонников за то, что они стараются держать себя в руках в нынешнее сложное время. Также музыкант отметил, что отправит часть прибыли с выступлений детским домам, школам и нуждающимся людям.