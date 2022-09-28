«Это нечестно»: Билан отказался отменять концерты из-за частичной мобилизации

После объявления о частичной мобилизации в стране некоторые артисты решили отменить свои концерты. Другие же выразили желание продолжить туры, чтобы поддержать поклонников в сложное время.

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Дима Билан оказался в числе тех, кто не стал отказываться от выступлений.