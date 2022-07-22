«Это не жизнь, которую он хотел»: принц Гарри затосковал по дому после возвращения в Калифорнию

В США принц Гарри чувствует себя не в своей тарелке.
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри становится все более беспокойным в Калифорнии и «невероятно тоскует по дому», по своей бывшей королевской жизни, рассказал Нил Шон зрителям на своем канале YouTube.

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Ему об этом сообщил «очень хороший источник, который хорошо знает Гарри». Он утверждает, что принц не может привыкнуть к жизни в Калифорнии, в которую его погрузила Меган Маркл, его жена.

Шон сказал зрителям: «Я никогда не видел, чтобы Гарри выглядел счастливым с тех пор, как он покинул монархию. Это не жизнь, которую он хотел».

Источник: express.co.uk.

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