«Это не я»: Максим Фадеев предупредил о появлении своего «двойника» в медийном пространстве

29 июля музыкальный продюсер Максим Фадеев обратил внимание коллег по шоу-бизнесу, поклонников и представителей СМИ на то, что в медийном пространстве появился некий «музыкальный критик Фадеев», дающий громкие комментарии о российских артистах.

Композитор отметил, что журналисты активно цитируют нового спикера, пользуясь совпадением фамилий и получая провокационные заголовки. В результате чего в умах читателей возникает путаница.