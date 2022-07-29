«Это не я»: Максим Фадеев предупредил о появлении своего «двойника» в медийном пространстве

29 июля музыкальный продюсер Максим Фадеев обратил внимание коллег по шоу-бизнесу, поклонников и представителей СМИ на то, что в медийном пространстве появился некий «музыкальный критик Фадеев», дающий громкие комментарии о российских артистах.
Композитор отметил, что журналисты активно цитируют нового спикера, пользуясь совпадением фамилий и получая провокационные заголовки. В результате чего в умах читателей возникает путаница.
«Уважаемые коллеги, если кто-то из вас попал под острое перо «музыкального критика» Фадеева — знайте: это не я. А вы, однофамилец, подумайте над творческим псевдонимом, чтобы не вводить в заблуждение публику», — написал Макс Фадеев в Telegram.
Теперь, читая свежие новости про звезд, будьте внимательны: Максим Фадеев — это композитор и продюсер, а Александр Фадеев — это музыкальный критик. Кстати, что нового случилось в жизни знаменитостей, вам расскажет в Telegram-канал «Звездная пыль».