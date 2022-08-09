«Это не все»: Ирина Агибалова из «Дома-2» показала четверых внуков на лужайке своего особняка на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова чувствует себя сейчас самой счастливой. Ее большая семья воссоединилась.
Накануне на Кипр, где живет Ирина Агибалова с мужем Юрием, прилетела старшая дочка пары Ольга Гажиенко с сыновьями Кириллом и Львом. А несколько лет назад на Кипр переехала младшая дочка Агибаловых Рита с мужем и двумя детьми.
Сейчас дружное семейство проводит время вместе. В микроблоге счастливая бабушка Ирина Агибалова поделилась видео, на котором запечатлелась с мужем и четырьмя внуками.
Ирина Агибалова поспешила уточнить, что это не все их с мужем внуки. В перспективе будут еще, ведь у пары есть взрослый сын, который пока встречается с девушкой.
«Счастье — это быть рядом с любимыми, чувствовать любовь мужа, детей и внуков. Внуков у нас четверо, но это не все. Ждем еще», — поделилась Ирина Александровна.
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«Богатые до внуков! Красивые, счастливые, молодые», «Вот оно — счастье», «Обожаем всю вашу семью», «Здорово! Все внуки с вами», — отреагировали в Сети на семейное видео Агибаловых.