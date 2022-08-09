«Это не все»: Ирина Агибалова из «Дома-2» показала четверых внуков на лужайке своего особняка на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова чувствует себя сейчас самой счастливой. Ее большая семья воссоединилась.

Накануне на Кипр, где живет Ирина Агибалова с мужем Юрием, прилетела старшая дочка пары Ольга Гажиенко с сыновьями Кириллом и Львом. А несколько лет назад на Кипр переехала младшая дочка Агибаловых Рита с мужем и двумя детьми.

Сейчас дружное семейство проводит время вместе. В микроблоге счастливая бабушка Ирина Агибалова поделилась видео, на котором запечатлелась с мужем и четырьмя внуками.