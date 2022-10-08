Это не Трофим! Раскрыто имя мужчины, которого приняли за любовника Бородиной

В Сети продолжаются бурные обсуждения личной жизни Ксении Бородиной, которые начались после того, как телеведущую засняли на шоппинге с таинственным мужчиной.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие пользователи предположили, что звезда приехала в московский торговый центр вместе с новым возлюбленным Трофимом Симищенко. Однако, как оказалось, публика ошиблась.
Ксения прогулялась по магазинам вместе с другом, а не бойфрендом.
«Это наш директор Лев», — сообщила близкая подруга Бородиной Ольга Орлова.
Напомним, 6 августа 2021 года Ксения развелась с Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» не стала раскрывать причину разрыва, однако дала понять, что экс-супруг повел себя непростительно. Позже выяснилось, что бизнесмен изменял жене.
Вскоре после развода появились слухи, что Бородина закрутила роман с лучшим другом бывшего мужа Трофимом Симищенко. Сама звезда отказалась комментировать личную жизнь.