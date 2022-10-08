Это не Трофим! Раскрыто имя мужчины, которого приняли за любовника Бородиной

В Сети продолжаются бурные обсуждения личной жизни Ксении Бородиной, которые начались после того, как телеведущую засняли на шоппинге с таинственным мужчиной.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие пользователи предположили, что звезда приехала в московский торговый центр вместе с новым возлюбленным Трофимом Симищенко. Однако, как оказалось, публика ошиблась.

Ксения прогулялась по магазинам вместе с другом, а не бойфрендом.