Это не Трофим! Раскрыто имя мужчины, которого приняли за любовника Бородиной

Теледиве приписали новый роман.
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина. Фото: соцсети

В Сети продолжаются бурные обсуждения личной жизни Ксении Бородиной, которые начались после того, как телеведущую засняли на шоппинге с таинственным мужчиной. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие пользователи предположили, что звезда приехала в московский торговый центр вместе с новым возлюбленным Трофимом Симищенко. Однако, как оказалось, публика ошиблась.

Ксения прогулялась по магазинам вместе с другом, а не бойфрендом.

«Это наш директор Лев», — сообщила близкая подруга Бородиной Ольга Орлова.

Напомним, 6 августа 2021 года Ксения развелась с Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» не стала раскрывать причину разрыва, однако дала понять, что экс-супруг повел себя непростительно. Позже выяснилось, что бизнесмен изменял жене.

Вскоре после развода появились слухи, что Бородина закрутила роман с лучшим другом бывшего мужа Трофимом Симищенко. Сама звезда отказалась комментировать личную жизнь.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  