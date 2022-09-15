«Это не срыв, сволочи!»: Бритни Спирс расплакалась во время очередного танца на камеру

Напомним, в конце лета Бритни ненадолго вернулась в музыку, записав дуэт с Элтоном Джоном. Однако затем снова заговорила о том, что никогда больше не будет выступать.

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Освободившись от юридической опеки своего отца в сентябре 2021 года, певица смогла начать тратить свои деньги, путешествовать и даже вышла замуж. Но теперь в ее жизни новая напасть – сыновья-подростки звезды не хотят видеться со своей мамой, которая то странно танцует на камеру, то выкладывает в соцсети обнаженные фото.