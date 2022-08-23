«Это не Пугачева!»: Галкина застукали в ресторане с пышнотелой блондинкой (фото)

Максим Галкин продолжает свои гастроли по Европе. Артист оставил Аллу Пугачеву в Латвии, где провел несколько концертов, и улетел в Финляндию, затем отправился в Польшу.
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В это время Алла Борисовна вела светскую жизнь, прогуливаясь по Риге со своей подругой Лаймой Вайкуле. Звезда также не смогла пропустить премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Впрочем, судя по всему, Максим Галкин тоже не скучал. В Сети появился снимок из ресторана, на котором очевидцы застукали юмориста в ресторане с пышнотелой блондинкой.
Максим Галкин. Фото: соцсети
«Это не Пугачева! Пугачева худая сейчас, а эта полная!», «А с кем это он развлекается, интересно?», «Ну хотя бы с женщиной, это уже радует», «А бабенка-то тоже не молоденькая», — комментируют фото пользователи Сети.
Источник: Telegram-канал «Не Малахов»