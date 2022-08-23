«Это не Пугачева!»: Галкина застукали в ресторане с пышнотелой блондинкой (фото)

В это время Алла Борисовна вела светскую жизнь, прогуливаясь по Риге со своей подругой Лаймой Вайкуле. Звезда также не смогла пропустить премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Впрочем, судя по всему, Максим Галкин тоже не скучал. В Сети появился снимок из ресторана, на котором очевидцы застукали юмориста в ресторане с пышнотелой блондинкой.