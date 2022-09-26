«Это не просто отрава, это яд. Был взрыв!»: ошарашенная Гузеева рассказала, как ее чуть не отравили

Ведущая Лариса Гузеева в шоковом состоянии сняла видео о несчастном случае, который приключился с ней.

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Звезда приобрела в одном из супермаркетов арбуз, который разорвался при первом воздействии ножа. Далее из ягоды потекла зловонная жижа, по утверждению Ларисы Гузеевой, она пахла лекарствами и якобы является ядовитой.

«Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», - рассказала в соцсетях Гузеева.