«Это не панибратство»: обижался ли Шатунов, когда его стали называть Юрий вместо Юра

«Вас раньше называли Юра, а теперь все чаще Юрий. Вы чувствуете, что стали старше?» — спросила журналистка.

«Я чувствую себя настолько, насколько я себя чувствую. Называют Юрий — хорошо, Юра — тоже хорошо. Это не панибратство. Это своего рода доверие. Если тебя называют таким образом, то к тебе относятся по-родственному. С любовью. Если называют официально, то это говорит о твоем статусе. Ну и значит, общаются с тобой официально», — отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.