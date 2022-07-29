«Это не то, к чему я привыкла»: Чулпан Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова дала новое интервью латвийским СМИ. Во время беседы с журналистами актриса призналась, что сейчас у нее все не так радужно, как хотелось бы. Денег едва хватает, ведь ее доходы ощутимо снизились после эмиграции.

«Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых», - призналась звезда.

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Хаматова в России действительно была высокооплачиваемой. В «Современнике», например, ей платили максимальную ставку, доплаты и 20%-ную надбавку за звание народной артистки – по скромным подсчетам получалось порядка 230 тысяч рублей.

В Театре Наций Хаматова тоже имела доход и буквально перед побегом из России заключила контракт почти на 2 млн рублей. А за съемки в кино гонорары порой достигали нескольких миллионов. За один съемочный день, к примеру, она получала 500 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».