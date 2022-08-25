«Это не эмиграция»: мать Александра Реввы опровергла бегство сына из России

После февраля многие звезды предпочли покинуть страну, заняв противоположную сторону и осуждая происходящее. Среди пропавших таким образом числится и Александр Ревва. Его обнаружили в Испании, куда он, по мнению многих людей, просто сбежал и живет с марта.

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Но мама шоумена Любовь Рачеева в беседе с «Комсомольской правдой» уверяет, что тайный отъезд Реввы из страны, который он нигде не афиширует и никак не комментирует, – это не бегство. Мол, он любит Россию и никогда в нее не плюнет.