Это не бабушка: Никита Пресняков назвал имя того, благодаря кому стал лучшей версией себя

В 2017 году внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на модели Алене Красновой. Познакомились они на даче у артистки в Истре — у родителей Алены загородный дом по соседству.
Накануне пара отметила пятилетие совместной жизни, а Никита решил признаться супруге в чувствах.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: соцсети
«За это время я стал лучшей версией себя, все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня несмотря ни на что», — написал Пресняков в своей соцсети.
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Напомним, ранее пара заявляла, что пока не готова к наследникам. Хотя бабушка и дедушка Никиты по лини отца — Елена и Владимир Пресняковы — с нетерпением ждут правнуков.