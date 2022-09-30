«Это наша безопасность, наше будущее»: Шаляпин — о вхождении Луганска и Донецка в состав РФ

Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro сказал, что принимает эту меру и верит в светлое будущее своей страны.

«Я надеюсь, что руководство нашей страны в полной мере понимает необходимость этой меры. Этот шаг — наша безопасность, наше будущее. Я верю в нашу страну. Конечно, хочется, чтобы эти события быстрее закончились, но все-таки хочется, чтобы наша страна также не была колонией Запада, а самодостаточной державой, чтобы с нами считались, нас уважали. И чтобы другие государства понимали, что мы имеем право на свой голос в мире.

Я, конечно, не политик, но, если обратиться к истории, это наши исторические области. Мы просто вернули то, что когда-то принадлежало нам. А то, что касается «справедливого» мира, который так «переживает» за все происходящее и вводит против нас санкции, то хочется ему задать вопрос: почему, когда разваливался СССР, всех все устраивало? Тогда народ об этом не спросили, хотя тогда большинство было против развала страны», — сказал Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин.