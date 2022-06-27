«Это наш финал»: Николенко и Кварацхелия из «Дома-2» объявили о расставании

Бывшая участница «Дома-2» Дана Николенко поделилась печальной новостью с подписчиками микроблога. Она и ее муж, тоже экс-участник телестройки Дима Кварацхелия, приняли решение расстаться.
Дана Николенко сделала акцент на том, что это не сиюминутная ссора, а взвешенное решение о разрыве. С Димой Кварцхелией они уже две недели не вместе.
«Мы не поссорились, это все не на словах. Это наш финал. Сейчас мы уже на расстоянии около 6000 км друг от друга. Больно, что все так произошло, но еще больнее было бы, если бы наши нездоровые отношения продолжались и это наблюдал бы наш сын. Сейчас я хочу только одного: стать для Макарчика прекрасными родителями, хоть и по отдельности…» — написала Дана Николенко в микроблоге.
Напомним, Дана Николенко и Дима Кварацхелия сыграли свадьбу в октябре 2018 года, а в марте 2019 года появился на свет их сын Макар.
Отношения в этой паре всегда были сложными, и однажды Дана и Дима уже расставались, но после решили, что им стоит попробовать сохранить семью. Как оказалось, запала хватило ненадолго.
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