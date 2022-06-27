«Это наш финал»: Николенко и Кварацхелия из «Дома-2» объявили о расставании

Напомним, Дана Николенко и Дима Кварацхелия сыграли свадьбу в октябре 2018 года, а в марте 2019 года появился на свет их сын Макар.

Отношения в этой паре всегда были сложными, и однажды Дана и Дима уже расставались, но после решили, что им стоит попробовать сохранить семью. Как оказалось, запала хватило ненадолго.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также