Это надо видеть! Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» подчеркнула стройную фигуру в черном платье

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно демонстрирует наличие недюжинной силы воли. Некоторое время назад она поставила перед собой цель похудеть и идет к ней, не сворачивая с пути.
Экс-участница проекта Саша Черно сумела избавить уже от 57 килограммов. Изначально ее вес составлял 170 килограммов. Не так давно встав на весы, Саша Черно продемонстрировала, что в ней сейчас 113 килограммов.
А это, безусловно, успех!
В последнее время Саша Черно выбирает наряды, которые подчеркивают ее стройность.
На этот раз она предстала в черном платье длиной по колено. Наряд визуально вытянул Сашу Черно, добавив ей стройности.
Саша Черно в черном платье. Фото: соцсети
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На фото Саши Черно первым отреагировал ее муж Иосиф Оганесян.
«Моя королева», - оставил он восторженный комментарий под снимком.