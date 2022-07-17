Это надо видеть! Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» подчеркнула стройную фигуру в черном платье

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно демонстрирует наличие недюжинной силы воли. Некоторое время назад она поставила перед собой цель похудеть и идет к ней, не сворачивая с пути.

Экс-участница проекта Саша Черно сумела избавить уже от 57 килограммов. Изначально ее вес составлял 170 килограммов. Не так давно встав на весы, Саша Черно продемонстрировала, что в ней сейчас 113 килограммов.

А это, безусловно, успех!

В последнее время Саша Черно выбирает наряды, которые подчеркивают ее стройность.

На этот раз она предстала в черном платье длиной по колено. Наряд визуально вытянул Сашу Черно, добавив ей стройности.