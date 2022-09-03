«Это национальное кино»: Михалков объяснил, почему «Холоп» стал настолько популярным у россиян

Как отметил Михалков, картина удовлетворяет потребность простого человека, который терпеть не может мажоров и бездельников. Русский человек таких людей презирает. Он получает удовольствие, когда видит, как мажора «вытряхивают из костюма Brioni, порют на конюшне и в результате он становится нормальным человеком», сообщает ТАСС.

«Почему так? Потому что больше всего русский человек ценит справедливость и сострадание. Это национальное кино», - заметил Никита Михалков.

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Напомним, что «Холоп» стал самым кассовым фильмам в истории российского кинематографа. В главных ролях в картине режиссера Клима Шипенко снялись Милош Бикович и Александра Бортич.