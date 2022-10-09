«Это мой стиль 2012 года»: финалист «Фабрики звезд» обвинил певца Шамана в подражании

Певцу Антону Зацепину, которого страна узнала, благодаря его участию в «Фабрика звезд-4», в этом году исполнилось сорок лет.

Поклонники помнят его по хиту «Ниже ростом только Губин». Сам же себя Зацепин считает чуть ли не законодателем моды. Так, он рассказал, что задолго до Дани Милохина начал красить ногти. А образ, в котором сейчас блистает певец Шаман - дреды - это тоже находка Зацепина.