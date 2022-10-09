«Это мой стиль 2012 года»: финалист «Фабрики звезд» обвинил певца Шамана в подражании

Певцу Антону Зацепину, которого страна узнала, благодаря его участию в «Фабрика звезд-4», в этом году исполнилось сорок лет.
Поклонники помнят его по хиту «Ниже ростом только Губин». Сам же себя Зацепин считает чуть ли не законодателем моды. Так, он рассказал, что задолго до Дани Милохина начал красить ногти. А образ, в котором сейчас блистает певец Шаман - дреды - это тоже находка Зацепина.
«Я вообще законодатель всех мод. Опережаю время! А дреды, которые SHAMAN сейчас носит? Это же мой стиль 2012 года. У меня фотосессии есть в подобном образе, косы ровно такой же длины!»
Антон Зацепин. Фото: Global Look Press
Что касается творчества Шамана, то Антон Зацепин признался, что с уважением относится к нему. И добавил, что и сам пишет патриотические песни.
«Я обратил внимание на SHAMAN, когда он в Сети появился. Нельзя не отметить голос, поет роскошно. Да и сама песня... Просто скажу — зашло, потому что написано и исполнено от души. У меня тоже есть стихи на тему патриотизма. Моя мысль в сплочении, надо больше общаться друг с другом, на позитиве разруливать шероховатости. Больше взаимовыручки и братства!» - добавил Антон Зацепин.
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По материалам «СтарХита».