«Это мой родственник»: директор покойного Бориса Моисеева сделал громкое заявление о нем

Шоу «Малахов», которое вышло в эфир в эту среду, 29 сентября. на телеканале «Россия 1», было посвящено памяти ныне покойного Бориса Моисеева.

Собравшиеся отмечали, что арт-директор Бориса Моисеева, Сергей Горох, которого обвиняли в сокрытии факта смерти певца, был самым близким для Моисеева человеком.

Когда Борис Моисеев ушел со сцены, друзья понемногу начали забывать о нем, рядом оставался только Сергей Горох.