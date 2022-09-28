«Это мой родственник»: директор покойного Бориса Моисеева сделал громкое заявление о нем

Шоу «Малахов», которое вышло в эфир в эту среду, 29 сентября. на телеканале «Россия 1», было посвящено памяти ныне покойного Бориса Моисеева.
Собравшиеся отмечали, что арт-директор Бориса Моисеева, Сергей Горох, которого обвиняли в сокрытии факта смерти певца, был самым близким для Моисеева человеком.
Когда Борис Моисеев ушел со сцены, друзья понемногу начали забывать о нем, рядом оставался только Сергей Горох.
«Он не просто друг, а мой учитель. Я с ним воплотил все свои творческие задумки. Это часть моей жизни, это мой родственник», — сказал в эфире программы Сергей Горох.
Сергей Горох на шоу Андрея Малахова. Фото: кадр программы «Малахов»
Именно Сергей Горох обнаружил тело Бориса Моисеева, приехав к нему домой и открыв дверь своим ключом.
«Открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Там надо пройти немного по коридору, поэтому я пошел дальше и вижу Борю, который лежит на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что, может, ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — рассказал Сергей Горох.
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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в собственной квартире. Причиной смерти стал инсульт.