«Это мой категорический запрет»: Вертинская объяснила, почему никто в семье не называет ее бабушкой

Как отмечала в своем комментарии Вертинская, к старости она относится вполне спокойно. По ее мнению, все время молодиться глупо. В каждом возрасте «есть свой великий смысл».

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Напомним, что Анастасия Вертинская - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. Наиболее известные фильмы с ее участием - «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина», «Не горюй!». Ей сейчас 77 лет.