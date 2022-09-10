«Это мой категорический запрет»: Вертинская объяснила, почему никто в семье не называет ее бабушкой

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» опубликовал слова актрисы Анастасии Вертинской, где она объясняет, почему в семье никто не называет ее бабушкой.
«Сын называет меня мамой, а внуки - Настей. Никто в семье не осмеливается называть меня этим словом на букву «Б». Это мой категорический запрет. Но надо сказать, что Степан мою маму звал Лилей. И Наталию Петровну Кончаловскую все внуки звали Татой. Никто не называл ее бабушкой. В этом не только опасность старения».
Как отмечала в своем комментарии Вертинская, к старости она относится вполне спокойно. По ее мнению, все время молодиться глупо. В каждом возрасте «есть свой великий смысл».
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Напомним, что Анастасия Вертинская - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. Наиболее известные фильмы с ее участием - «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина», «Не горюй!». Ей сейчас 77 лет.