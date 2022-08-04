«Это мое осознанное решение»: Кузнецов назвал имя нового владельца песен Шатунова

Между тем, по информации пресс-службы продюсера Андрея Разина правообладателем является один из американских лейблов. В компании комментариев не дают.

Как считает Сергей Кузнецов, музыкальный дистрибьютер получил права на песни незаконно. «Там был составлен незаконный договор, который я не подписывал», - заметил Кузнецов.

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Напомним, что в последние годы своей жизни Юрий Шатунов судился за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным. Это, как считают фанаты музыканта, и подорвало его здоровье.