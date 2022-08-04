«Это мое осознанное решение»: Кузнецов назвал имя нового владельца песен Шатунова

Композитор Сергей Кузнецов в эфире программы «Муз PRO-новости» назвал нового владельца песен музыканта Юрия Шатунова.
«Это жена Юрия Шатунова, но она может стать правообладателем его песен только спустя полгода после смерти по закону. Это мое осознанное решение».
Между тем, по информации пресс-службы продюсера Андрея Разина правообладателем является один из американских лейблов. В компании комментариев не дают.
Как считает Сергей Кузнецов, музыкальный дистрибьютер получил права на песни незаконно. «Там был составлен незаконный договор, который я не подписывал», - заметил Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что в последние годы своей жизни Юрий Шатунов судился за творческое наследие «Ласкового мая» с Андреем Разиным. Это, как считают фанаты музыканта, и подорвало его здоровье.