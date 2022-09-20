«Это меня уничтожало»: Муцениеце вспомнила, как Прилучный устроил отдых с ее детьми и Карпович в Крыму

Актриса Агата Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой рассказала, что Павел Прилучный не считает своим долгом предупреждать ее о том, что намерен представить их сына и дочку новой пассии.

Так, о совместном отдыхе Тимофея и Мии с папой и Зепюр Брутян Агата Муцениеце узнала из соцсетей. Так же было и тогда, когда Павел Прилучный крутил роман с Мирославой Карпович.

Он сказал Агате, что едет с сыном и дочкой отдыхать в Крым, а позже Муцениеце узнала, что рядом с ее детьми находится Мирослава Карпович.

Актриса призналась, что удручена этими обстоятельствами, но повлиять на бывшего мужа она не может.