«Это меня уничтожало»: Муцениеце вспомнила, как Прилучный устроил отдых с ее детьми и Карпович в Крыму

Актриса Агата Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой рассказала, что Павел Прилучный не считает своим долгом предупреждать ее о том, что намерен представить их сына и дочку новой пассии.
Так, о совместном отдыхе Тимофея и Мии с папой и Зепюр Брутян Агата Муцениеце узнала из соцсетей. Так же было и тогда, когда Павел Прилучный крутил роман с Мирославой Карпович.
Он сказал Агате, что едет с сыном и дочкой отдыхать в Крым, а позже Муцениеце узнала, что рядом с ее детьми находится Мирослава Карпович.
Актриса призналась, что удручена этими обстоятельствами, но повлиять на бывшего мужа она не может.
«Он же со всеми сразу знакомил. Они тогда с Мирославой и детьми сразу поехали в Крым. Вот это была для меня сложная ситуация, я не могла понять, как это возможно. И тогда это меня уничтожало. Но я поняла, что так складываются отношения, я никак не могу повлиять на этого человека и не буду. Я с детьми разберусь потом. У меня замечательные дети. Они открытые, дружелюбные и любят людей», — рассказала Агата Муцениеце.
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По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»