«Это мама? Она красавица!»: люди ахнули, увидев моложавую брюнетку рядом с Николаем Басковым

Николай Басков 7 октября поздравил с днем рождения своего самого дорогого в мире человека – маму. Фото с Еленой Николаевной артист разместил в своем микроблоге и нежно обратился с теплыми пожеланиями к имениннице.

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Увидев моложавую брюнетку с алыми губами и пышной копной волос, люди не смогли сдержать восторгов – маме Баскова исполняется 67 лет, но в это трудно поверить, так как выглядит она сногсшибательно.

«Красивая и молодая!», «С Днем Рождения самую Красивую Маму на свете!!! Долгих - долгих лет Елене Николаевне!!», «Какая красивая!», «Она такая красивая!», «Мама - невероятная красавица!!!», «У вас очень красивая, добрая мама, а у нее прекрасный сын. Здоровья, мира, долгих лет», «Это мама???? Она красавица!» - ахнули люди в комментариях.